RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай назвал тяжелые участки фронта в Луганской области

Фото: Кременная и Белогоровка остаются самыми "горячими" точками Луганского направления (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Кременная и Белогоровка остаются самыми "горячими" точками Луганского направления. Здесь продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация у нас остается по всем направлениям достаточно сложной, но контролируемой. Самые тяжелые участки сегодня - это Кременная и Белогоровка. На Кременной там вообще сосредоточили все усилия. Российско-оккупационные войска пытаются все же продавить наших защитников, получить там определенный успех, поэтому они постоянно отправляют туда и тяжелую технику, и огромное количество пехоты. То есть, там наступления до трех рот пехоты", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, Белогоровка постоянно обстреливается. Но там, так же ВСУ "отражают волны наступления".

"То есть ситуация достаточно сложная, но все же никаких прорывов нет, сейчас ситуация постоянно контролируема", - констатировал глава региона.

Ранее Гайдай рассказал, что россияне постоянно меняют тактику у Кременной Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскКременная