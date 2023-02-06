Гайдай назвал направления в Луганской области, где ВСУ ожидают наступление россиян

Российские захватчики могут начать атаковать по трем направлениям в Луганской области, однако ВСУ к этому готовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Луганской области ожидаем наступление россиян по трем направлениям - Сватово, Кременная, Белогоровка", - сообщил глава области.

По его словам, количество атак россиян под Кременной возросло, хотя назвать это полномасштабным наступлением оно не может. Оккупанты пытаются выявить слабые места в обороне украинских военных, куда потом они направят одну из ударных группировок. РФ перебросила большое количество техники и личного состава на это направление.

"Позиции в Белогоровке полностью контролируют наши военные – отбивают все атаки, берут пленных", – заявил Гайдай.

Напомним, что россияне могут начать новое наступление в Луганской области после 15 февраля. До этого времени они будут готовить мобилизованные резервы.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что Путин приказал своим войскам захватить полностью Донецкую и Луганскую области до марта.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на аналитиков и военных заявляет, что Россия может начать новое наступление в течение следующих десяти дней.

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