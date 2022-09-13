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Гайдай назвав основний напрямок удару ЗСУ для звільнення Луганської області

Фото: голова Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Олександр Білоус

Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового. Основний удар ЗСУ очікується саме там.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"В основному все зосереджено на Лиманському напрямку - Сватове-Кремінна. Ми бачимо, що туди стягуються залишки якісь (російських, - ред.) військ. Основний удар буде там, і звідти почнеться деокупація Луганської області", - сказав він.

За його словами, на сьогоднішній день Кремінна повністю порожня, оскільки осійська армія покинула місто. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську.

А ось зі Сватового, рашисти спочатку втекли, але через деякий час повернулися, додав Гайдай.

За його даними, на окупованих територіях дефіцит палива через масштабну втечу окупантів і колаборантів.

Нагадаємо, напередодні Луганська ОВВА повідомила, що російські війська вже залишили Сватове.

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Луганськ