Гайдай назвав основний напрямок удару ЗСУ для звільнення Луганської області

"В основному все зосереджено на Лиманському напрямку - Сватове-Кремінна. Ми бачимо, що туди стягуються залишки якісь (російських, - ред.) військ. Основний удар буде там, і звідти почнеться деокупація Луганської області", - сказав він.

За його словами, на сьогоднішній день Кремінна повністю порожня, оскільки осійська армія покинула місто. Там майорить український прапор, який підняли партизани. Дещо схожа ситуація в Старобільську.

А ось зі Сватового, рашисти спочатку втекли, але через деякий час повернулися, додав Гайдай.

За його даними, на окупованих територіях дефіцит палива через масштабну втечу окупантів і колаборантів.