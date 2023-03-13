Гайдай о боях в Луганской области: оккупанты сосредоточились на Белогоровке и Кременной

"Достаточно тяжелая у нас там ситуация, особенная в направлении Кременной и Белогоровки, потому что сосредоточили там максимальные усилия российские оккупационные войска. Они туда постоянно бросают новые резервы личного состава", - отметил Гайдай.

По его словам, российская армия на Кременском направлении пытается штурмовать, чтобы прорвать оборону украинских войск. Он добавил, что в Луганской области в бой бросили также кадровые подразделения российских войск.

"Из Иркутска, из Хабаровска, и морпехи, и десантники. Как раз туда они бросали ту свою современную технику. Там и "Терминаторы", и Т-90. В настоящее время Т-90 у них закончились, уже Т-72 воюют" , - сказал глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что погодные условия не способствуют наступлению ни для одной из сторон. Однако ситуация может измениться в течение ближайших недель.

"Как раз 2-3 недели будет достаточно, чтобы мы накопили достаточно сил, чтобы немного изменить ситуацию из глухой обороны, чтобы уже переходили к контрнаступлению", - подчеркнул он.