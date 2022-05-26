"Гауляйтеру" Запорізької області Балицькому оголосили підозру

Повідомляється, що за матеріалами СБУ підозру отримав "гауляйтер" Євген Балицький.

"Цей колишній нардеп-регіонал, який в 2020 році був обраний депутатом обласної ради від ОПЗЖ, прийняв вторгнення Росії як шанс втілити свої політичні амбіції", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Балицький заручився підтримкою росіян і змусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе "керівником" військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

Крім того, він критикував українську владу, готував урочистості до Дня перемоги, а також зобов'язав місцевих жителів сформувати "громадські загони", щоб виявляти представників спротиву.

Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності, зраднику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Балицький?

Балицький є уродженцем Мелітополя, в 2012 році потрапив до Верховної ради як мажоритарник, будучи представником Партії регіонів. Після Революції гідності залишив партію, після виборів увійшов до фракції "Опозиційного блоку". У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.