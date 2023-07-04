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Гаубица "Гиацинт" и не только. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 04 июля 2023 16:18
Гаубица "Гиацинт" и не только. В ВСУ рассказали о потерях РФ на юге Украины Фото: Военные (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины на Южном направлении уничтожили вражескую гаубицу "Гиацинт" и 50 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач нанесены потери врагу в количестве 50 оккупантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ удалось уничтожить 3 крупнокалиберных орудия типа Д-20 и "Гиацинт", три лодки, а также три единицы автомобильной техники.

"Уничтожен еще один полевой пункт боеснабжения", - добавили в Оперативном командовании.

Потери России

Украинские военные ликвидировали в сутки 770 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 231 030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.

Также неизвестные партизаны уничтожают российских оккупантов на границе с Украиной в Брянской области. В частности, их забросали ВОГами.

Бои возле Херсона

Бои на левом берегу Днепра возле Антоновского моста активизировались с уходом "большой воды", вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС. По данным британской разведки, опрокидывание на левый берег возобновилось еще 23 июня.

По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в этом районе ведется мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейную борьбу, а украинским бойцам нужна информационная тишина.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что ситуацию возле Антоновского моста следует оценивать осторожно, ориентируясь исключительно на официальные данные.

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