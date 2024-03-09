Гаубица, автомобиль и склад боеприпасов. Пограничники продолжают уничтожать технику оккупантов
Пограничники показали, как им удалось ликвидировать несколько единиц техники российских оккупантов в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Бойцы ГПСУ отработали по позициям оккупантов на левом берегу Херсонской области.
"Аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, состав БК и вражеский автомобиль на левобережье Херсонской области", - сообщили в службе.
Потери русской армии
Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 423 тысяч солдат.
Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 850 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.
Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.
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