ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гаубица, автомобиль и склад боеприпасов. Пограничники продолжают уничтожать технику оккупантов

Херсонская область, Суббота 09 марта 2024 19:44
UA EN RU
Гаубица, автомобиль и склад боеприпасов. Пограничники продолжают уничтожать технику оккупантов Фото: пограничники удлиняют уничтожать технику окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники показали, как им удалось ликвидировать несколько единиц техники российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Бойцы ГПСУ отработали по позициям оккупантов на левом берегу Херсонской области.

"Аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, состав БК и вражеский автомобиль на левобережье Херсонской области", - сообщили в службе.

Потери русской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 423 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 850 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Пограничники Оккупанты
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США