Гаубица, автомобиль и склад боеприпасов. Пограничники продолжают уничтожать технику оккупантов

Пограничники показали, как им удалось ликвидировать несколько единиц техники российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Бойцы ГПСУ отработали по позициям оккупантов на левом берегу Херсонской области.

"Аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, состав БК и вражеский автомобиль на левобережье Херсонской области", - сообщили в службе.

Потери русской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 423 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 850 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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