Горячие линии Минздрава: как получить медицинскую консультацию во время военного положения

Круглосуточный контакт-центр Минздрава

Номер: 0 800 60 20 19

Национальный контакт-центр работает без перерыва, чтобы обеспечить бесплатные медицинские консультации для украинцев. Здесь можно получить ответы на вопросы, связанные с поиском лекарственных препаратов, продлением срока действия справок об инвалидности или загрузкой COVID-сертификатов.

Консультации предоставляют 48 врачей-волонтеров, представляющих различные специальности.

Горячая линия Минздрава

Номер: 0 800 505 201

Операторы этой линии отвечают на самые распространенные вопросы ежедневно с 8:00 до 20:00, обеспечивая граждан необходимой информацией в сфере здравоохранения.

Информационно справочная служба НСЗУ

Номер: 16 77

Эта служба предоставляет консультации по реализации прав граждан на медицинское обслуживание в рамках программы медицинских гарантий. С понедельника по четверг она работает с 9:00 до 18:00, а в пятницу - до 16:45. Операторы предоставляют информацию о программе "Доступные лекарства", отчеты медучреждений и бесплатные услуги.

Каждый из номеров призван обеспечить быстрый доступ к актуальной медицинской информации для всех украинцев.