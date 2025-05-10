Горячо от Сумщины до Приднепровья: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 10 мая и по состоянию на 22:00 произошло 117 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

"Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала", - заявили в Генштабе.

Военные рассказали, что с начала суток противник нанес 36 авиационных ударов, сбросив 51 КАБ, совершил 891 удар дронами-камикадзе и 2943 обстрела позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отражали три атаки врага в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

Противник совершил одну атаку на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Загрызово. Успеха не имел.

На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении враг совершил 38 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины:

ликвидировали 69 оккупантов,

ранили 32 оккупантов,

уничтожили один автомобиль и три разведывательных БПЛА,

существенно повредили одну самоходную артиллерийскую установку.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле, Привольное и в направлении Багатира, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Новоселок украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще две атаки противника продолжаются до сих пор. Населенные пункты Малиновка и Железнодорожное подверглись авиационным ударам.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении с начала суток Силы обороны успешно остановили 19 вражеских атак, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

В то же время Генштаб сегодня отметил воинов: