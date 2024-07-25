"Горячо" на двух направлениях. Какая ситуация на фронте на утро

На Покровском направлении ВСУ отразили 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волче и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Что касается Кураховского направления, то здесь Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону ВСУ.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 15 штурмовых действий окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомарково.

На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку от населенных пунктов Пивничное и Нью-Йорк, где при поддержке авиации совершил семь атак на позиции ВСУ.

На Времевском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Работино, Малой Токмачки и Новодаровки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех своих атак на оборонные позиции украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории РФ украинские населенные пункты.