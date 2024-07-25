"Горячо" на двух направлениях. Какая ситуация на фронте на утро

Самыми сложными на фронте остаются Покровский и Кураховский направления. За сутки, 24 июля, произошло 149 боестолкновений.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
На Покровском направлении ВСУ отразили 38 атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волче и Карловка, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций, активно применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Что касается Кураховского направления, то здесь Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где враг 32 раза пытался прорвать оборону ВСУ.
На Купянском направлении количество боеприкосновений в сутки составляет восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника на территории трех населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в районах Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 15 штурмовых действий окупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. На направлении враг активно применял штурмовую авиацию.
На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Нового и в направлении Новомарково.
На Торецком направлении враг сосредотачивал усилия неподалеку от населенных пунктов Пивничное и Нью-Йорк, где при поддержке авиации совершил семь атак на позиции ВСУ.
На Времевском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак позиций возле Константиновки и Водяного. Били неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Работино, Малой Токмачки и Новодаровки.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время четырех своих атак на оборонные позиции украинских защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории РФ украинские населенные пункты.
За прошедшие сутки потери оккупантов составили 1230 военных. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 26 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, два средства ПВО, 66 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 11 единиц специальной техники.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили пункт управления, артиллерийскую систему, две ПВО и одну РЛС противника.
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