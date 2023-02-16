Горячая "серая" зона. Как украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Лимана

В сентябре мир наблюдал за горячим "лиманским котлом", организованным украинскими войсками для армии оккупантов. Россияне тогда убегали, сжигая мосты и оставляя технику только с одной надеждой – остаться в живых.

Сегодня они снова наступают на город, даже перекидывают силы с Бахмутского направления. Все для того, чтобы вернуть Лиману под свой контроль и подготовить плацдарм для наступления на краматорскую агломерацию. Но украинская армия крепко закрепилась на позициях и не пропускает врага.

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Утро на базе одного из военных подразделений начинается с плохих новостей. Ночью россияне пытались штурмовать позиции украинских сил на Лиманском направлении. Нашим удалось отразить этот удар, но с потерями, с каждым днем оккупантов здесь становится все больше.

Мы въезжаем в село Терны, в нескольких километрах от которого продолжаются боевые действия. Населенный пункт остается только на карте, по факту – он разбит ударами тяжелого вооружения. Большинство домов уничтожены "Градами" или артиллерией. По перепаханным танкам дорогам трудно проехать легковому автомобилю. По возможности передвигаемся пешком, часто перебежками. Здесь постоянно "летают" российские снаряды.

Когда-то это было обычное село с обычными проблемами, а теперь их нет. Отсюда уехали все местные, боясь стать следующей жертвой атаки.

"В этом разбитом здании до сих пор лежат тела наших ребят. Жена одного из них пишет, все надеется, что ее муж жив. А наши просто не могут добраться к ним… Завалено все", – рассказывает военнослужащий Руслан, когда мы проезжаем возле разбитого здания. Забрать из-под завалов тела его побратимов смогут только соответствующие службы, но пока здесь "горячая" зона – это невозможно.

Вообще в этом селе каждое второе здание в таком виде, поэтому местные жители уже давно покинули населенный пункт. Желание остаться в живых пересилило "годами нажитое" имущество. Военные поддерживают такое решение, зная о жестокости войны и ценности жизни.

Именно Терны – одно из препятствий для захвата россиянами Лимана. Сегодня враг аккумулирует силы, чтобы снова штурмовать недавно освобожденный от российской агрессии город, который только приходит в себя от ран оккупации.

Кроме Тернов, путь в город перекрывают Ямполовка, Заречное, Торское, а также Краснолиманское водохранилище. Наступление прямо через них занимает много ресурсов, штурмы проходят с большими потерями для врага, поэтому их тактика меняется.

"Они теперь пытаются обходить населенные пункты. Например, пробуют идти на Лиман через леса. У них не получается. Но и в прямых боях у них не получается получить то, что хотят. Поэтому топчутся на месте", – рассказал изданию руководитель одной из разведгрупп, которая работает на этом направлении.

Вперед пробуют продвигаться и украинские войска, говорит собеседник. Уже месяц ВСУ пытаются подойти к Кременной. И хотя наши силы имеют определенные успешные наступления на этом направлении, им не удается закрепиться, ведь враг, в свою очередь, проводит свои наступательные действия.

Эксперты из Института изучения войны предполагают, что оккупанты начинают большое наступление и бросают основные силы в район Кременной. Минобороны России ранее заявило, что подразделения Центрального военного округа (ЦВО) армии РФ действуют на Лиманском направлении (район к западу от Кременной) и применяют термобарические тяжелые огнеметные системы ТОС-1 (в российской армии систему ТОС-1 называют "Буратино", ее модификацию ТОС-1А - "Солнцепек").

Эксперты ISW считают, что привлечение в районе Кременной таких систем, которые обычно являются имуществом на уровне военного округа, свидетельствует о том, что российское командование считает этот участок фронта приоритетным. За последнюю неделю на лиманском направлении агрессор нанес рекордное количество артударов.

Согласно карте DeepState, враг действительно активизировался на направлении Кременная - Лиман. Он накапливает здесь силы, российскую технику начинают перекидывать даже с Бахмутского направления. Бойцы, работающие под Лиманом, говорят, что враг стал активнее, чаще штурмует, а особенно ночью.

"Лезет их пехота маленькими группами. Пытаются подходить с разных сторон. Мы выезжаем, когда нужно, начинаем отстреливать. Но вообще, пехота справляется. Сейчас очень много российских солдат в посадках. Они уже в наглую лезут как тараканы", – рассказал изданию танкист с позывным "Шева".

Он вместе с побратимами во время изгнания оккупантов из Харьковской области "затрофеел" несколько российских танков, теперь воюющих на украинской стороне. Говорит, что этот участок фронта их подразделение держит крепко, врагу не удается пройти.

В южном Торском ситуация хуже. Кроме постоянных обстрелов населенного пункта, враг также пытается наступать на село. Им отсюда выгоднее идти на Лиман, в частности, из-за отсутствия такого препятствия как водохранилище.

"Пропагандистские каналы уже начали писать, что взяли Торское. Ну им то только хочется. Хотя, когда они начинают говорить о захвате населенного пункта, значит, уже приближаются. Но ВСУ держат оборону, там все под нашим контролем", – рассказал изданию разведчик с этого направления.

Сегодня оккупанты бросают все силы для захвата Донецкой области к годовщине полномасштабной войны. Одной из важных целей является Лиман, крепко держащий оборону.

Подъезжая к городу, видим как по нему прошелся кремлевский апокалипсис. Хотя земля уже освобождена и убрана от тел российских оккупантов, город до сих пор остается серым и испуганным. Каждый дом ощутил волны приказов кремлевского диктатора. Следы российского господства в Лимане остаются в виде изуродованной жизни изнасилованных женщин, пробитых потолков десятков жилых зданий и уничтоженной инфраструктуры.

Последствия вражеских обстрелов в Лимане (Фото: Анастасия Рокитная/РБК-Украина)

Хотя город уже полгода освобожден от российской орды, но до сих пор малолюден. Видеть таким Лиман трудно и местным жителям, которые оставались здесь всю оккупацию. Дорогой видим Валентину, которая возвращалась из магазина, держа в руках пакет с продуктами.

"Сейчас намного легче стало. Пока здесь были россияне, они просто грабили, забирали то, что хотели. И никто не мог им отказать. Мы жили по их правилам. Это было ужасно. Никому не желаю этого пережить", – поделилась она с изданием.

Женщина говорит мало, желая поскорее уйти. Местные здесь не сильно разговорчивы после того, как оккупанты хватали "на подвалы" за проукраинскую позицию.

Сейчас люди выдыхают остатки "русского мира". Жизнь постепенно восстанавливается. В магазинах появляются свежие продукты, полки забиваются одеждой, но население боится возвращаться назад. Именно Лиман стоит на пути россиян для возможного наступления на Славянск, поэтому о безопасных условиях здесь еще никто не говорит.

Путина, поставившего цель взять Донецкую область до конца марта, не волнует ни украинское население, ни российское. Уничтожая наши регионы, диктатор не понимает, что подписывает приговор всему своему народу. А тот, кажется, и не прочь терять тысячи жизней в украинских землях.