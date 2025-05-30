Гарвард выиграл у Трампа: суд разрешил снова принимать иностранных студентов

Федеральный суд в США временно заблокировал запрет администрации президента Дональда Трампа на прием иностранных студентов в Гарвардский университет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным издания, судья Эллисон Берроуз заблокировала решение Трампа о запрете на прием иностранных студентов в Гарвард. Но окончательное решение по делу пока не вынесено.
Берроуз отметила, что такое решение поможет "сохранить статус-кво" Таким образом, Белый дом пока не сможет аннулировать сертификат, позволявший вузу осуществлять программу студенческого обмена и приема иностранных студентов - Student and Exchange Visitor Program (SEVP).
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.
В частности было издано распоряжение прекратить действие сертификата учебного заведения на право осуществлять программу по студенческим обменам.
Заметим, что иностранцам, которые планируют учиться в США, нужно получить визу класса F один M. Но выдавать необходимые документы для получения визы могут только те заведения, которые сертифицированы для приема студентов и участников программ обмена (SEVP).
Тогда же Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем обвинила Гарвардский университет "в поощрении насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая".
На следующий день Гарвард подал в федеральный суд Массачусетса иск против администрации Трампа, чтобы обжаловать запрет.
В тот же день судья Берроуз временно запретила Белому дому аннулировать сертификат SEVP университета.
Напомним, недавно в Гарварде объявили, что с осени 2025 года студенты из семей, чей доход не превышает 200 тысяч долларов в год, будут учиться бесплатно.
Такое решение направлено на то, чтобы повысить уровень доступности образования и поддержку разнообразия студенческого состава.
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