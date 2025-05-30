Гарвард выиграл у Трампа: суд разрешил снова принимать иностранных студентов

Гарварду запретили принимать иностранных студентов

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов.

В частности было издано распоряжение прекратить действие сертификата учебного заведения на право осуществлять программу по студенческим обменам.

Заметим, что иностранцам, которые планируют учиться в США, нужно получить визу класса F один M. Но выдавать необходимые документы для получения визы могут только те заведения, которые сертифицированы для приема студентов и участников программ обмена (SEVP).

Тогда же Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем обвинила Гарвардский университет "в поощрении насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая".

На следующий день Гарвард подал в федеральный суд Массачусетса иск против администрации Трампа, чтобы обжаловать запрет.

В тот же день судья Берроуз временно запретила Белому дому аннулировать сертификат SEVP университета.

Напомним, недавно в Гарварде объявили, что с осени 2025 года студенты из семей, чей доход не превышает 200 тысяч долларов в год, будут учиться бесплатно.

Такое решение направлено на то, чтобы повысить уровень доступности образования и поддержку разнообразия студенческого состава.

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