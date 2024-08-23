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Харрис заявила, что будет отстаивать право Израиля на самооборону

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала отстаивать право Израиля на самооборону. При этом добавила, что кровопролитие в Газе является "разрушительным" и "душераздирающим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По ее словам, она и действующий президент США Джо Байден круглосуточно работают относительно вопроса войны в Газе. Харрис подчеркнула, что сейчас самое время заключить сделку об освобождении заложников и соглашение о прекращении огня.

"И позвольте мне прояснить: я всегда буду отстаивать право Израиля на самооборону, и я всегда буду гарантировать, что у Израиля будет возможность защитить себя, потому что народ Израиля никогда больше не должен столкнуться с ужасом, который террористическая организация под названием ХАМАС устроила 7 октября, включая невыразимое сексуальное насилие и резню молодых людей на музыкальном фестивале", - сказала она.

В то же время Харрис отметила, что то, что произошло в Газе за последние 10 месяцев, является разрушительным.

"Так много невинных жизней потеряно. Отчаявшиеся, голодные люди снова и снова бегут в поисках безопасности. Масштаб страданий разрывает сердце", - сказала вице-президент США.

Политик еще раз подчеркнула, что вместе с Байденом работает над тем, чтобы положить конец этой войне. В частности, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились, а палестинский народ мог реализовывать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение.

"И знайте это. Я никогда не колеблясь приму любые меры для защиты наших сил и наших интересов от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов", - добавила Харрис.

Отметим, что в последний день национального съезда Демократической партии, 22 августа, Харрис официально согласилась баллотироваться на пост президента США. Кроме того, она пообещала, что в случае победы будет решительно поддерживають Украину и союзников Вашингтона по НАТО.

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