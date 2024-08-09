Харрис опережает Трампа на 5% на выборах президента США, - опрос

Согласно результатам опроса Ipsos, Харрис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составлял 37% против 34%. Общенациональный опрос, проведенный с 2 по 7 августа среди 2 045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.

Дополнительно, в отдельном опросе Ipsos выяснилось, что Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, где выборы будут наиболее напряженными, таких как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В этих штатах Харрис получает 42% голосов по сравнению с 40% у Трампа, хотя данные по отдельным штатам не уточняются.

Харрис начала свою предвыборную кампанию 21 июля после того, как 81-летний президент Джо Байден свернул свою кампанию и поддержал ее после неудачного выступления на дебатах 27 июня против Трампа.

До этого опросы Reuters/Ipsos показывали равенство между Байденом и Трампом, хотя Байден показывал худшие результаты по сравнению с выборами 2020 года, когда он победил Трампа.