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Харрис опережает Трампа на 5% на выборах президента США, - опрос

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Демократ Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, с результатом 42% против 37%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса Ipsos, Харрис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составлял 37% против 34%. Общенациональный опрос, проведенный с 2 по 7 августа среди 2 045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.

Дополнительно, в отдельном опросе Ipsos выяснилось, что Харрис опережает Трампа в ключевых штатах, где выборы будут наиболее напряженными, таких как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В этих штатах Харрис получает 42% голосов по сравнению с 40% у Трампа, хотя данные по отдельным штатам не уточняются.

Харрис начала свою предвыборную кампанию 21 июля после того, как 81-летний президент Джо Байден свернул свою кампанию и поддержал ее после неудачного выступления на дебатах 27 июня против Трампа.

До этого опросы Reuters/Ipsos показывали равенство между Байденом и Трампом, хотя Байден показывал худшие результаты по сравнению с выборами 2020 года, когда он победил Трампа.

Предыстория

Харрис начала свою предвыборную кампанию после того, как президент США Джо Байден решил не выдвигать свою кандидатуру вследствие неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

После дебатов среди демократов и сторонников Байдена возникла паника, так как все начали сомневаться в его способности одержать победу на предстоящих выборах.

Недавно Харрис официально была выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии. Она также вошла в историю как первая женщина с цветной кожей, ставшая победительницей в президентской номинации от основной партии.

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