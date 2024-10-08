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Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным о прекращении войны в Украине

Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не станет встречаться на двусторонней основе с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны РФ против Украины. Она исключила мирный процесс без участия Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе интервью в передаче "60 минут" ("60 Minutes") вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии подчеркнула, что "о будущем Украины должна сказать Украина".

Также Харрис отметила важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций в мирном процессе по завершению российской агрессии против Украины.

"Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех", - сказала она.

При этом Харрис уклонилась от ответа, поддержит ли она усилия по расширению Организации Североатлантического договора или НАТО, чтобы включить в нее Украину.

"Это все вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда это дойдет до того момента. Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины оградить себя от неспровоцированной агрессии России", - отметила она.

Харрис не обошла вниманием и недавние заявления Дональда Трампа, что якобы при его президентстве Путин не начал бы широкомасштабное вторжение в Украину.

По ее словам, если бы Трамп сидел в Овальном кабинете, то "Путин сидел бы сейчас в Киеве".

"Он говорит о том, что он может закончить это в первый день. Вы знаете, что это? Речь идет о капитуляции", - отметила Харрис.

Напомним, в сентябре вице-президент США Камала Харрис встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время беседы она подтвердила свою твердую поддержку украинской стороны.

Добавим, что во время визита в Штаты Зеленский представил Харрис план победы в войне с Россией, как и Трампу и президенту США Джо Байдену.

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