Харрис после встречи с Нетаньяху заявила, что "не будет молчать" о страданиях в Газе

Вице-президент США Камала Гаррис заявила, что у нее была "откровенная и конструктивная встреча" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он прилетел в Вашингтон, чтобы выступить с посланием к Конгрессу и обсудить с президентом Джо Байденом детали нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Кроме Байдена, у Нетаньяху был личный разговор также и с Харрис.
После встречи вице-президент заявила, что война Израиля с ХАМАС сложна, и что "слишком часто разговор носит двойной характер, когда реальность является чем-то другим".
Харрис сказала, что поддерживает право Израиля защищаться, но также рассказала о массовых страданиях среди гражданского населения Газы, поскольку боевые действия продолжаются.
"Мы не можем смотреть в сторону перед лицом этих трагедий. Мы не можем позволить себе оцепенеть от страданий. И я не буду молчать", – сказала она.
Подчеркнув, что она и президент Байден "работают каждый день", чтобы вернуть домой удерживаемых в Газе американских заложников, она также выразила обеспокоенность убийствами и перемещением гражданских лиц в анклаве, сказав: "Я не буду молчать".
Харрис вспомнила, как сажала деревья для Израиля в детстве, и сказала, что как сенатор от Калифорнии и как вице-президент она преданна "существованию государства Израиль" и его народа. Она сказала, что Израиль имеет "право защищать себя, но то, как он это делает, имеет значение".
В обращении к Конгрессу в среду Нетаньяху защищал поведение Израиля во время войны, настаивая, что его страна борется с "общими врагами" Израиля и США.
Между тем, тысячи демонстрантов собрались возле Капитолия с палестинскими флагами и призывами арестовать Нетаньяху.
Напомним, Харрис нашла формальный повод отказаться от председательства во время обращения израильского премьера к Конгрессу - ранее запланированное посещение мероприятия женского общества Zeta Phi Beta в Индианаполисе.
Из более чем 39 000 палестинцев, убитых в Газе с начала войны, около половины составляют женщины и дети, сообщает AP со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.
Около 1,8 миллиона из 2,3 миллиона жителей Газы были перемещены, многие из которых неоднократно пытались бежать от безжалостных бомбардировок. Товары первой необходимости, такие как еда, жилье или даже подгузники, были дефицитными или совсем отсутствовали. Чистую питьевую воду найти трудно.
Недавно ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый мирный план был провален.
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