Харрис назвала Трампа фашистом, который стремится к абсолютной диктатуре

В среду 23 октября, Харрис выступила с незапланированной речью в своей резиденции в Вашингтоне. Причиной стали заявления Джон Келли, бывшего руководителя штаба Трампа о том, что политик сетовал на отсутствие у него генералов, которые присягают ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.

"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным. Во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы стать предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать", - сказала Харрис.

По ее словам, разглашенная позиция Трампа свидетельствуют о том, что политик "не хочет иметь армию, лояльную к Конституции США".

"Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон либо отказаться от присяги на верность Конституции США", - сказала Харрис.

Ставя этот вопрос как суровый выбор для американских избирателей, которые пойдут на президентские выборы 5 ноября, она добавила: "Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет заключаться в том, чего хочет американский народ".

Ссылаясь на различные сообщения касательно позиции оппонента, Харрис во время речи сказала: "Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, - человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего".

"Из слов Джона Келли понятно, что Дональд Трамп - это тот, кто, я цитирую, безусловно, подпадает под общее определение фашистов. Кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную милицию для осуществления своих личных и политических вендетт", - сказала Харрис.

Кандидат от демократов уже второй раз за неделю фактически назвала кандидата от республиканцев фашистом. На прошлой неделе она утвердительно ответила на вопрос ведущего с радио Детройта, который спросил, является ли видение Трампа фашизмом, но не произнесла этого слова прямо.

Харрис выступила с обращением после того, как Трамп называл своих политических оппонентов "внутренним врагом" и призвал развернуть армию против тех, кто вызывает "хаос" на выборах.