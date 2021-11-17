"ГарПок" підтвердив втручання в розподіл "зелених" єврооблігацій

"Залишок у сумі 3,04 млрд грн, який ще не був перерахований банком, було повернуто на рахунки ДП "Гарантований покупець", - повідомили в держпідприємстві.

Держпідприємство заявило, що наразі виплата цих коштів інвесторам не планується.

Причиною відмови виплачувати кошти з єврооблігацій їх законним власникам у держпідприємстві назвали "перевірку діяльності підприємства".

Нагадаємо, раніше провідні інвестиційні компанії, які працюють в Україні попередили про ризики падіння довіри інвесторів до України через політичні втручання в розподіл цільових єврооблігацій.

Компанія ДТЕК, якій Гарантований покупець з політичних причин вирішив не повертати борг, повідомила західним кредиторам про дискримінаційний підхід уряду до розподілу коштів.

За наявною інформацією, в неділю 14 листопада, нове керівництво ДП "Гарантований покупець" та Ощадбанк з-поміж 7 тис. платіжних доручень на суму в ручному режимі вилучили підприємства ДТЕК ВДЕ. Таким чином станом на 16:00 наступного платіж був здійснений всім понад 1 тис. виробників, за винятком однієї компанії ДТЕК.