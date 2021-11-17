ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"ГарПок" підтвердив втручання в розподіл "зелених" єврооблігацій

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 12:04
"ГарПок" підтвердив втручання в розподіл "зелених" єврооблігацій Фото: "зелена" енергетика в Україні (Varnum LLP)
Автор: Наталія Гурковська

ДП "Гарантований покупець" визнало, що втручалося в порядок розподілу коштів цільових "зелений" єврооблігацій, що призвело до зриву розрахунків з інвесторами в ВДЕ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДП "Гарантований покупець".

"Залишок у сумі 3,04 млрд грн, який ще не був перерахований банком, було повернуто на рахунки ДП "Гарантований покупець", - повідомили в держпідприємстві.

Держпідприємство заявило, що наразі виплата цих коштів інвесторам не планується.

Причиною відмови виплачувати кошти з єврооблігацій їх законним власникам у держпідприємстві назвали "перевірку діяльності підприємства".

Нагадаємо, раніше провідні інвестиційні компанії, які працюють в Україні попередили про ризики падіння довіри інвесторів до України через політичні втручання в розподіл цільових єврооблігацій.

Компанія ДТЕК, якій Гарантований покупець з політичних причин вирішив не повертати борг, повідомила західним кредиторам про дискримінаційний підхід уряду до розподілу коштів.

За наявною інформацією, в неділю 14 листопада, нове керівництво ДП "Гарантований покупець" та Ощадбанк з-поміж 7 тис. платіжних доручень на суму в ручному режимі вилучили підприємства ДТЕК ВДЕ. Таким чином станом на 16:00 наступного платіж був здійснений всім понад 1 тис. виробників, за винятком однієї компанії ДТЕК.

Як повідомлялось, компанія "ДТЕК ВДЕ" заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" і вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"