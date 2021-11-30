"ГарПок" просить Кабмін роз'яснити ситуацію з виплатою 3 млрд гривень Ахметову по євробондах

Державний "Гарантований покупець" звернувся до уряду з проханням роз'яснити подальші дії щодо 3 млрд грн, призначених на виплату боргу ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ГарПоку".

Держпідприємство також просить уряд поінформувати про результати перевірки щодо розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлено "зелений" тариф.

Наразі на рахунку ДП перебуває 3,04 млрд грн, призначених для виплат за боргом перед "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова. Офіційно ці кошти було повернено для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів.

"За результатами перевірки мають бути здійснені остаточні розрахунки в межах усієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як це передбачено законом та умовами залучення коштів", - повідомили у "ГарПоку".