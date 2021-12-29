"ГарПок" та уряд мають 30 грудня здійснити виплату 3 млрд гривень виробникам ВДЕ, - депутати

Держпідприємство"Гарантований покупець" та Кабінет міністрів України мають забезпечити виплату 3 млрд грн заборгованості підприємствам "зеленої" енергетики саме 30 грудня, щоб встигнути виконати власні зобов'язання за "зеленим" меморандумом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутатського міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля".

"Завтра останній день, коли уряд виконає або зірве виконання "зеленого" меморандуму. Згідно зобов’язань, Кабмін має забезпечити виплату накопичених боргів до кінця поточного року", - говориться в повідомленні.

Як зазначається, левову частку боргів виплачено. Однак на рахунках "Гарантованого покупця" залишається 3 млрд грн, які ще потрібно заплатити виробникам "зеленої" електроенергії.

МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" розраховує на здоровий глузд уряду та керівництва ДП "Гарантований покупець" щодо виплати застарілих боргів. Адже тільки стабільність в секторі "зеленої" енергетики може забезпечити розвиток та енергонезалежність держави.