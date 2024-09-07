Гарник получила "золото" Паралимпиады-2024 по дзюдо

Анастасия Гарник стала паралимпийской чемпионкой Игр в Париже по дзюдо. В финале украинская дзюдоистка победила бразильянку Эрику Зоагу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.
"Анастасия Гарник - паралимпийская чемпионка по дзюдо на Играх в Париже!", - сообщили в ВР.
В решающем поединке украинка одолела соперницу из Бразилии, Эрику Зоагу, и принесла Украине очередное золото.
Это уже четвертая медаль для нашей сборной в дзюдо на Паралимпиаде-2024 и вторая золотая.
Напомним, в конце лета в Париже стартовали нынешние Паралимпийские Игры. Украина показывает отличные результаты в течение всего времени соревнований.
К слову, ранее РБК-Украина подвели итоги соревнований 6 сентября на Паралимпийских играх-2024.
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