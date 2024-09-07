Гарник получила "золото" Паралимпиады-2024 по дзюдо

"Анастасия Гарник - паралимпийская чемпионка по дзюдо на Играх в Париже!", - сообщили в ВР.



В решающем поединке украинка одолела соперницу из Бразилии, Эрику Зоагу, и принесла Украине очередное золото.



Это уже четвертая медаль для нашей сборной в дзюдо на Паралимпиаде-2024 и вторая золотая.