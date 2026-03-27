С пушкой и серьезной "максималкой": что известно о британских бронемашинах в ВСУ

13:21 27.03.2026 Пт
Какие версии британской бронемашины служат в ВСУ?
Фото: в минобороны раскрыли характеристики бронемашин CVR(T) (mod.gov.ua)

Украинские военные получают от Литвы крупную партию британских бронемашин CVR(T). В Минобороны раскрыли их характеристики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Читайте также: Rheinmetall назвал сроки передачи Украине первых БМП Lynx

Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), или CVR(T) - это серия легких британских бронемашин. Их ключевой особенностью является высокая маневренность благодаря легкому корпусу из алюминиевого сплава, а также низкому давлению на грунт.

Модификации CVR(T)

Семейство CVR(T) состоит из семи основных вариантов бронемашин, все названия которых начинаются на букву "S":

  • FV101 Scorpion - разведывательный танк с 76-мм пушкой L23A1;
  • FV107 Scimitar - боевая разведывательная машина с 30-мм автоматической пушкой RARDEN и пулеметом 7,62 мм;
  • FV103 Spartan - бронетранспортер с пулеметом 7,62 мм;
  • FV105 Sultan - командно-штабная машина;
  • FV104 Samaritan - санитарная машина;
  • FV106 Samson - ремонтно-эвакуационная машина;
  • FV102 Striker - противотанковая машина с ПТРК Swingfire.

Несмотря на разное назначение, все семь машин построены на общей платформе с унифицированными агрегатами, что упрощает техническое обслуживание и подготовку экипажей.

Характеристики бронемашин CVR(T)

В Вооруженных Силах Украины применяются, в частности, бронемашины FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.

С пушкой и серьезной &quot;максималкой&quot;: что известно о британских бронемашинах в ВСУ

Бронетранспортер FV103 Spartan

Боевая масса машины в базовой конфигурации составляет около 8 170 кг (до 10 600 кг в современных модификациях с дополнительным бронированием).

Максимальная скорость в боевых условиях для сохранения ресурса ходовой обычно не превышает 75 км/ч. Запас хода - 510 км. Способна преодолевать склоны крутизной до 60%. Машина рассчитана на перевозку 7 человек, и вооружена одним пулеметом калибра 7,62-мм.

Разведывательная машина FV107 Scimitar Mk2

Это глубокая модернизация оригинального Scimitar. Базой для нее послужил корпус БТР Spartan - более широкий и прочный. Из-за этого боевая масса выросла до примерно 12 250 кг.

Защита существенно усилена: поверх алюминиевого корпуса установлена керамическая броня, добавлены противоминные сиденья для экипажа. Вооружение осталось неизменным - 30-мм пушка L21 RARDEN со спаренным пулеметом 7,62 мм. Однако электронику, средства связи и прицельные системы полностью обновили.

Максимальная скорость составляет около 80 км/ч, запас хода - до 500 км.

FV107 Scimitar — Вікіпедія

Санитарная бронемашина FV104 Samaritan

Это бронированная санитарная машина семьи CVR(T) без вооружения, предназначенная для эвакуации раненых непосредственно с поля боя. Внутреннее пространство переоборудовано под медицинские нужды: Samaritan способен вместить до 4 лежачих раненых или до 5-6 сидячих.

Экипаж машины обычно состоит из 2 человек (водителя и медика), что позволяет высвободить больше места в десантном отделении.

Ходовая часть полностью унифицирована с остальным семейством. Масса составляет около 8 700 кг, максимальная скорость - до 72 км/ч, запас хода - порядка 480-500 км. Низкий силуэт и гусеничный ход позволяют Samaritan эффективно действовать на бездорожье.

Полевая скорая помощь Великобритании Alvis FV104 Samaritan World Of Man Dreams

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставки украинским Вооруженным силам.

Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Помощь Украине
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны