"Пушечное мясо" для фронта: в Дагестане продолжается скрытая мобилизация, - "АТЭШ"

В Дагестане, в частности в Махачкале, началась очередная волна скрытой мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", российские силовики массово проверяют документы на улицах и задерживают молодых мужчин.
По словам местных жителей, в городе работают мобильные патрули. Под предлогом летнего призыва проводят облавы, во время которых ребят без отсрочек сразу доставляют в военкоматы.
В ряде случаев задержанных даже не информируют о причинах - их буквально заталкивают в микроавтобусы и отправляют в пункты сбора.
Один из очевидцев рассказал, что его знакомого уже через несколько дней после задержания отправили на службу.
По данным "АТЕШ", такая "мобилизация" свидетельствует о критической нехватке кадров в российской армии.
После значительных потерь в наступательных операциях 2024-2025 годов командование пытается срочно доукомплектовать подразделения.
При этом приоритет - национальные республики, в частности Дагестан, где население рассматривают как "расходный материал".
Напомним, что партизаны зафиксировали факты систематического давления на представителей "нерусских" национальностей в военкомате Санкт-Петербурга, что в России.
По данным "АТЕШ", речь о фактах систематического давления на граждан в призывном пункте на проспекте Сизова. Там работники военкомата особенно жестко обращаются с представителями "нерусской" национальности.
Прежде всего с дагестанцами, бурятами, тувинцами и узбеками, проживающими в Петербурге.
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