"Пушечное мясо" для фронта: в Дагестане продолжается скрытая мобилизация, - "АТЭШ"

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", российские силовики массово проверяют документы на улицах и задерживают молодых мужчин.

Что происходит

По словам местных жителей, в городе работают мобильные патрули. Под предлогом летнего призыва проводят облавы, во время которых ребят без отсрочек сразу доставляют в военкоматы.

В ряде случаев задержанных даже не информируют о причинах - их буквально заталкивают в микроавтобусы и отправляют в пункты сбора.

Один из очевидцев рассказал, что его знакомого уже через несколько дней после задержания отправили на службу.

По данным "АТЕШ", такая "мобилизация" свидетельствует о критической нехватке кадров в российской армии.

После значительных потерь в наступательных операциях 2024-2025 годов командование пытается срочно доукомплектовать подразделения.

При этом приоритет - национальные республики, в частности Дагестан, где население рассматривают как "расходный материал".