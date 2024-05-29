Пушки и укрытия. Пограничники нанесли значительные потери россиянам под Бахмутом (видео)

"FPV-дронами бойцы бригады "Месть" "разобрали" на металлолом две вражеские гаубицы Д-30 и Д-20 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

И как отмечают в ГПСУ, "чтобы дважды не вставать" - сбросами с Mavic и ударных дронов сразу разбили укрытие и живую силу врага.

Ситуация на фронте

Покровское направление остается на фронте самым активным по количеству вражеских атак, и российские оккупанты имеют на отдельных участках частичный успех. Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения противника.

В частности, на днях россияне провели четыре механизированные атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области для проверки реакции Украины.

В тоже время, по данным Института изучения войны, у ВСУ есть успех в ходе контратак в Харьковской области. Также фиксируется усиление давления со стороны российских оккупантов вблизи Авдеевки и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.