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Пушки и укрытия. Пограничники нанесли значительные потери россиянам под Бахмутом (видео)

Фото: пограничники нанесли значительные потери россиянам под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожили две пушки, укрытие и живую силу оккупантов под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"FPV-дронами бойцы бригады "Месть" "разобрали" на металлолом две вражеские гаубицы Д-30 и Д-20 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

И как отмечают в ГПСУ, "чтобы дважды не вставать" - сбросами с Mavic и ударных дронов сразу разбили укрытие и живую силу врага.

Ситуация на фронте

Покровское направление остается на фронте самым активным по количеству вражеских атак, и российские оккупанты имеют на отдельных участках частичный успех. Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения противника.

В частности, на днях россияне провели четыре механизированные атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области для проверки реакции Украины.

В тоже время, по данным Института изучения войны, у ВСУ есть успех в ходе контратак в Харьковской области. Также фиксируется усиление давления со стороны российских оккупантов вблизи Авдеевки и в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

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