Тыква на Хэллоуин - не архаичный символ? Из чего вырезали "фонарики" Джека в древности

Сегодня один из главных символов Хэллоуина - тыква, из которой вырезают так называемые "фонарики" Джека. Однако раньше, в кельтские времена (откуда берет начало нынешний праздник), эти плоды в Европе даже не росли.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала фольклористка и антрополог Дарья Анцибор.
Праздник, который мы сегодня знаем, как Хэллоуин, начинался с кельтского праздника Савин (из-за неправильного фонетического прочтения его могут называть также "Самайн").
"Он касался окончания сбора урожая и возвращения с полонин домашнего скота. Символизировал окончательное завершение лета и переход к зиме", - рассказала эксперт.
Она отметила, что речь шла о "начале темного периода, когда преобладает "нечеловеческое пространство".
При этом сейчас на самом деле "очень мало, что пересекается в этих праздниках, ведь основные архаичные смыслы уже "затерты".
Анцибор объяснила, что раньше тыквы на Савин не вырезали, поскольку они не росли в Европе.
"Традиционно вырезали репу, а позже - и яблоки. Туда клали уголек или свечу, чтобы отпугивать духов", - сообщила она.
Антрополог добавила: "кельты верили, что в это время граница между мирами истончается, и души умерших могут появляться здесь".
По словам Анцибор, "есть история о скряге Джеке, который обманул дьявола".
"Тот так разозлился, что когда Джек умер, дьявол дал ему уголек из ада для "фонарика" и сказал ходить по миру, как неприкаянный дух", - объяснила она.
Фольклористка отметила, что именно эта история "накладывается на то, что мы знаем о вырезании тыкв".
Согласно информации Анцибор, использовать плод тыквы для "фонарика" Джека начали именно в Америке.
"Когда туда массово стали переезжать ирландцы и приносить свои традиции", - объяснила она.
Эксперт добавила, что одной из главных причин такой эмиграции послужил "Большой картофельный голод" (голод в Ирландии в 1845-1849 гг.).
"В Америке зато истории о неприкаянных душах ложились на особую психологическую почву после Гражданской войны (1861-65 гг., - Ред.). Сотни тысяч людей считались пропавшими без вести или погибли в боях. И неизвестно, где были похоронены", - рассказала Анцибор.
По ее словам, первые представления о праздновании Хэллоуина во многих штатах - "это как раз рассказы страшных историй у костра о духах, которые не могут найти дорогу домой и которым нужно осветить этот путь".
"То есть традиция реинтерпретировалась в несколько специфическом контексте из-за пережитой войны. Поэтому история с резными тыквами развивается как своеобразная форма комеморации умерших", - подытожила антрополог.
