Тыква на Хэллоуин - не архаичный символ? Из чего вырезали "фонарики" Джека в древности

Что известно об истоках современного праздника Хэллоуин

Праздник, который мы сегодня знаем, как Хэллоуин, начинался с кельтского праздника Савин (из-за неправильного фонетического прочтения его могут называть также "Самайн").

"Он касался окончания сбора урожая и возвращения с полонин домашнего скота. Символизировал окончательное завершение лета и переход к зиме", - рассказала эксперт.

Она отметила, что речь шла о "начале темного периода, когда преобладает "нечеловеческое пространство".

При этом сейчас на самом деле "очень мало, что пересекается в этих праздниках, ведь основные архаичные смыслы уже "затерты".

Какие плоды использовали раньше вместо тыкв

Анцибор объяснила, что раньше тыквы на Савин не вырезали, поскольку они не росли в Европе.

"Традиционно вырезали репу, а позже - и яблоки. Туда клали уголек или свечу, чтобы отпугивать духов", - сообщила она.

Антрополог добавила: "кельты верили, что в это время граница между мирами истончается, и души умерших могут появляться здесь".

Почему вырезанные тыквы называют "фонариками" Джека

По словам Анцибор, "есть история о скряге Джеке, который обманул дьявола".

"Тот так разозлился, что когда Джек умер, дьявол дал ему уголек из ада для "фонарика" и сказал ходить по миру, как неприкаянный дух", - объяснила она.

Фольклористка отметила, что именно эта история "накладывается на то, что мы знаем о вырезании тыкв".

Где и когда начали вырезать тыквы впервые

Согласно информации Анцибор, использовать плод тыквы для "фонарика" Джека начали именно в Америке.

"Когда туда массово стали переезжать ирландцы и приносить свои традиции", - объяснила она.

Эксперт добавила, что одной из главных причин такой эмиграции послужил "Большой картофельный голод" (голод в Ирландии в 1845-1849 гг.).

"В Америке зато истории о неприкаянных душах ложились на особую психологическую почву после Гражданской войны (1861-65 гг., - Ред.). Сотни тысяч людей считались пропавшими без вести или погибли в боях. И неизвестно, где были похоронены", - рассказала Анцибор.

По ее словам, первые представления о праздновании Хэллоуина во многих штатах - "это как раз рассказы страшных историй у костра о духах, которые не могут найти дорогу домой и которым нужно осветить этот путь".

"То есть традиция реинтерпретировалась в несколько специфическом контексте из-за пережитой войны. Поэтому история с резными тыквами развивается как своеобразная форма комеморации умерших", - подытожила антрополог.