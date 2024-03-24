Гарантии безопасности и саммит мира. Зеленский рассказал о разговоре с премьером Испании

"Обсудили потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Также сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией", - сообщил Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что во время разговора они уделили особое внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие.

"Благодарен Испании за непоколебимую поддержку нашей страны и народа, которая дает нам общую и твердую веру в то, что жизнь победит в Украине и во всей нашей Европе", - подытожил президент.