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Немає гарантій. У Сумській області досі не можуть відкрити гуманітарні коридори

Автор: Артем Горовенко

Станом на ранок 7 березня в Сумській області немає гуманітарних коридорів для безпечної евакуації мирних жителів. Але переговори тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити нормальні "зелені" коридори для виходу наших мирних жителів. В першу чергу, це жінки з дітьми, люди старшого віку, з інвалідністю, вагітні, діти з інтернатів... Були переговори із залученням міжнародних організацій про можливість забезпечення таких коридорів. На жаль, приклад Маріуполя показує, що ворог не дотримується домовленостей ... Без гарантій міжнародних організацій ми не можемо вивезти наших мирних жителів", - зазначив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала графік евакуаційних поїздів на 7 березня.

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Сумская областьВійна Росії проти України