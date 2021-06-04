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Міненерго розкритикувало НКРЕКП за небажання усунути цінові махінації на ринку електроенергії

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 11:00
Міненерго розкритикувало НКРЕКП за небажання усунути цінові махінації на ринку електроенергії Фото: Міненерго розкритикувало НКРЕКП за цінові махінації на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство енергетики розкритикувало відмову НКРЕКП усунути цінові махінації на ринку електроенергії і закликало комісію до більш рішучих кроків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію листа міністра Германа Галущенка до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка від 2 червня.

"Прийняті зміни є необхідними, але, на нашу думку, недостатніми для усунення спотворення ціноутворення на ринку і не дозволять збалансувати фінансове становище виробників електроенергії, цінові заявки яких забезпечені реальними обсягами виробленої електроенергії і відповідають рівню витрат на покриття собівартості її виробництва", - йдеться в листі міністра енергетики Галущенко.

На його думку, регулятор як орган, уповноважений на держрегулювання, моніторинг і контроль діяльності суб'єктів ринку, може запропонувати додаткові інструменти, що дозволяють фінансово збалансувати учасників ринку і запобігти загрозам проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021/2022, пов'язані з нестачею коштів для ремонтних кампаній і накопичення запасів вугілля в поточній ситуації.

У зв'язку з цим міністр просить главу НКРЕКП в стислі терміни представити позицію регулятора щодо можливості прийняття рішень щодо усунення цінових обмежень, а також думку щодо інших ефективних і швидких заходів в компетенції комісії і поза нею для якнайшвидшого вирішення питання проходження найближчого опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше відмову НКРЕКП усунути махання на енергоринку розкритикував НАЕК"Енергоатом".

Як відомо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт.година.

Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Комісія відмовилася змінювати правила роботи Ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінації трейдерів, державних "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.

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