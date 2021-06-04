Міненерго розкритикувало НКРЕКП за небажання усунути цінові махінації на ринку електроенергії
Міністерство енергетики розкритикувало відмову НКРЕКП усунути цінові махінації на ринку електроенергії і закликало комісію до більш рішучих кроків.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію листа міністра Германа Галущенка до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка від 2 червня.
"Прийняті зміни є необхідними, але, на нашу думку, недостатніми для усунення спотворення ціноутворення на ринку і не дозволять збалансувати фінансове становище виробників електроенергії, цінові заявки яких забезпечені реальними обсягами виробленої електроенергії і відповідають рівню витрат на покриття собівартості її виробництва", - йдеться в листі міністра енергетики Галущенко.
На його думку, регулятор як орган, уповноважений на держрегулювання, моніторинг і контроль діяльності суб'єктів ринку, може запропонувати додаткові інструменти, що дозволяють фінансово збалансувати учасників ринку і запобігти загрозам проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021/2022, пов'язані з нестачею коштів для ремонтних кампаній і накопичення запасів вугілля в поточній ситуації.
У зв'язку з цим міністр просить главу НКРЕКП в стислі терміни представити позицію регулятора щодо можливості прийняття рішень щодо усунення цінових обмежень, а також думку щодо інших ефективних і швидких заходів в компетенції комісії і поза нею для якнайшвидшого вирішення питання проходження найближчого опалювального сезону.
Нагадаємо, раніше відмову НКРЕКП усунути махання на енергоринку розкритикував НАЕК"Енергоатом".
Як відомо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт.година.
Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.
Комісія відмовилася змінювати правила роботи Ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.
За розрахунками економіста Бориса Кушнірука, тільки в травні, через цінові махінації трейдерів, державних "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.