Гарантії безпеки для України. Кулеба розповів, з якими країнами ведуться переговори

"Так, ми ведемо переговори зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною про їхню можливу участь у цій моделі. Вони позитивно поставилися до цієї ідеї. Хоча це ще обговорюється, але я задоволений їхньою початковою реакцією. Це єдине питання, яке ми з ними обговорюємо. Решта - це частина переговорів між РФ і Україною", - розповів Кулеба

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум. Мова йде про питання гарантій безпеки, та тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Детальніше про те, що може бути винесено на такий референдум, наскільки реально його провести і навіщо з'явилася така ідея - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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