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Гарантії безпеки для Швеції: НАТО посилить присутність у Балтійському морі

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції і в Балтійському морі. Це можливо поки заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглядатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для SVT.

Генсек зазначив, що НАТО знайде рішення для задоволення потреб Швеції в безпеці в перехідний період, який може тривати до року.

"З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до альянсу), у НАТО виникне зобов'язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції", - сказав Столтенберг.

Він додав, що це буде містити посилення присутності навколо Швеції і в Балтійському морі.

Нагадаємо, що Фінляндія і Швеція можуть податися на членство в НАТО в другій половині травня. Уряд Швеції запропонував Фінляндії подати заявки на членство в НАТО в один день, і фінська сторона погодилася.

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НАТО