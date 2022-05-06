Гарантії безпеки для Швеції: НАТО посилить присутність у Балтійському морі

НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції і в Балтійському морі. Це можливо поки заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглядатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для SVT .

Генсек зазначив, що НАТО знайде рішення для задоволення потреб Швеції в безпеці в перехідний період, який може тривати до року.

"З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до альянсу), у НАТО виникне зобов'язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції", - сказав Столтенберг.

Він додав, що це буде містити посилення присутності навколо Швеції і в Балтійському морі.