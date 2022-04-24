Гарантії безпеки та евакуація з Маріуполя: Зеленський провів переговори з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії безпеки з боку Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Україні та переговорний процес. Зокрема, Ердоган заявив про необхідність евакуації поранених і мирних жителів Маріуполя.
Крім того, він висловив готовність надавати всебічне сприяння в переговорному процесі між Україною і Росією.
"Президент Ердоган заявив, що він також позитивно розглядає питання про те, щоб стати гарантом безпеки для України", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в найближчі години Ердоган проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомив Зеленський у своєму Twitter телефонна розмова була важливою у контексті майбутнього контакту Ердогана з Путіним.
"Обговорили хід переговорного процесу, погодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України. Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою, що опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі", - додав він.
Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ писали, що Ердоган під час телефонних переговорів спробує організувати особисту зустріч Зеленського та Путіна.
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