Хантер Байден предстанет перед судом за хранение и употребление наркотиков, - Bloomberg

Нынешняя кампания на выборах президента США переполнена скандальными процессами, к которым причастны главные кандидаты. После обвинительного приговора Дональду Трампу, на днях начнется суд над Хантером Байденом по обвинению в употреблении наркотиков.

Хантер станет первым ребенком действующего президента США, которого будут судить за преступления всего через несколько дней после исторического обвинительного приговора Дональду Трампу. Эти два события могут внести новую порцию неопределенности в выборы 2024 года.

В понедельник, 3 июня, начинается отбор присяжных в первом из двух дел, которых Хантер Байден пытался избежать годами, чтобы не попасть в тюрьму и уберечь своего отца, президента Джо Байдена, от политических и личных потрясений во время баллотирования на второй срок, скорее всего, против Трампа.

Судебный процесс в Уилмингтоне, штат Делавэр, по трем федеральным обвинениям в незаконном обращении с оружием, раскроет глубину употребления наркотиков младшим Байденом. Прокуроры утверждают, что в этот период он солгал о злоупотреблении наркотическими веществами в федеральной форме, чтобы незаконно приобрести огнестрельное оружие, пишет агентство.

Специальный адвокат Дэвид Вайс заявил, что планирует поднять болезненные события из прошлого семьи Байденов, связанные с поведением Хантера и событиями с участием президента. Однако чиновники Белого дома по большей части рассматривают судебный процесс как частное дело сына Байдена, связанное с его личным поведением многолетней давности.

По словам приближенного к президенту человека, во время процесса Байден старший поедет во Францию и оттуда будет следить за процессом, прежде всего, как обеспокоенный отец, поддерживающий выздоровление сына от зависимости.

Источник Bloomberg сообщил, что Белый дом не планирует публично вмешиваться в судебный процесс. Однако эти планы могут измениться, и собеседник издания не исключил, что президент может реагировать на события в режиме реального времени.

Вероятность признания вины

Хотя существует возможность заключения соглашения о признании вины между двумя сторонами в последнюю минуту, юридическая команда Хантера Байдена готова утверждать, что обвинения являются неконституционными и нарушают Вторую поправку, а также указывать на недостатки в доказательствах правительства.

Дик Гарпотлиан, союзник Байдена и бывший прокурор Южной Каролины, отметил, что присяжные в родном штате Байдена могут задаться вопросом, почему прокуратура возбудила уголовное дело против него именно сейчас, когда он избавился от наркотической зависимости.

"Достаточно лишь одного, чтобы присяжные отменили обвинение, и я точно вижу, как один или несколько присяжных ставят под сомнение правомерность возбуждения этого дела", - сказал Гарпотлиан, который сейчас является сенатором Южной Каролины.

Судебный процесс над Байденом является еще одним крайне политизированным зрелищем после уголовного процесса над бывшим президентом Трампом в Нью-Йорке, который завершился в четверг, 30 мая, признанием его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия романа с порнозвездой во время предвыборной гонки 2016 года.

Ожидается, что судебный процесс по делу об оружии будет коротким, но драматичным, а прокуроры обнародуют подробности о годах жизни Хантера Байдена, связанных с наркотиками, в частности отрывки из книги, которую он написал об этом "Прекрасные вещи: Мемуары".

"Его книга изобилует признаниями, которые подтверждают, что он знал, что был наркоманом, и знал, что употреблял крэк-кокаин в течение 2018 года, в частности в октябре 2018 года, когда он приобрел и владел пистолетом", - написали прокуроры в судебном запросе от 20 мая.

Профессор права Университета Фордхэм Шерил Бейдер, бывшая помощница прокурора США, которая сейчас руководит клиникой уголовного права, сказала, что шансы Байдена получить оправдательный приговор невелики, учитывая его признание в мемуарах.

Сын Байдена открыто говорит о своей борьбе с алкоголем и наркотиками, но говорит, что остается трезвым с середины 2019 года.

Федеральные прокуроры "возбуждают только те дела, в которых они уверены, что смогут выиграть, и они известны тем, что расставляют все точки над "і"", - сказал Бейдер.

Какое предусмотрено наказание

По двум пунктам обвинения в хранении оружия, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а по другому - до пяти лет. Но судьи редко назначают максимальные сроки заключения.

Адвокаты Байдена планируют оспорить обвинение правительства в том, что он купил оружие, будучи наркозависимым, как противоречащее Конституции. Они намерены утверждать, что он не употреблял наркотики, когда покупал пистолет. Они также планируют утверждать, что продавец не соблюдал законные требования по продаже оружия и оформлению документов.

"Интоксикация от чрезмерного употребления алкоголя или наркотиков, легальных или нелегальных, может сделать слишком опасным для людей управление автомобилем, работу с тяжелой техникой или владение огнестрельным оружием в один день, но они могут быть достаточно трезвыми, чтобы делать все это на следующий день", - говорится в заявлении адвокатов Байдена, опубликованном 23 мая в пресс-релизе суда.

Агентство Bloomberg напомнило, что прокурор Дэвид Вайс, который ведет дело против Хантера, был номинирован Трампом на должность прокурора штата Делавэр, и Байден оставил его на этой должности. В 2023 году генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил его специальным советником для ведения дел против Хантера Байдена.

В 2023 году Байден и Вайс договорились о соглашении о признании вины, чтобы решить оба обвинения, но соглашение развалилось во время допроса федеральным судьей, который наблюдал за этим делом. Адвокаты и сторонники Байдена утверждают, что Вайс выдвинув обвинения из-за политического давления со стороны Трампа и консерваторов.