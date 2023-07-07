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Гандбольная сборная Украины получила соперниц на женском ЧМ-2023

Фото: "Сине-желтые" пробились на Мундиаль впервые за 14 лет (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины по гандболу встретится с тремя сборными в предварительном раунде чемпионата мира-2023. Турнир примут Дания, Норвегия и Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИГФ.

Жеребьевка состоялась в шведском Гетеборге. Во время посева "сине-желтые" попали в третью корзину команд.

Подопечные Виталия Андронова на ЧМ-2023 встретятся со сборными Бразилии, Испании и Казахстана. Квартет G, в который попала Украина, будет соревноваться в датском Фредериксгавне. После однокругового турнира три лучших команды группы выйдут в основной раунд.

Там 24 сборные разделят на четыре группы по шесть команд в каждой. В четвертьфинал соревнований выйдут по две сильнейшие сборные, которые в плей-офф разыграют титул чемпионок мира. Отдельно сыграют матчи за третье, пятое и седьмое места.

Календарь матчей сборной Украины на ЧМ-2023:

  • Бразилия – Украина, 29 ноября
  • Испания – Украина, 1 декабря
  • Украина – Казахстан, 3 декабря

К слову, накануне волейбольная сборная Украины обыграла Швецию в финале Золотой Евролиги.

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