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Женщина с ножом напала на людей на вокзале в Гамбурге: 12 раненых

Гамбург, Пятница 23 мая 2025 21:23
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Женщина с ножом напала на людей на вокзале в Гамбурге: 12 раненых Иллюстративное фото: в Гамбурге произошло нападение на людей на вокзале (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Гамбурге на центральном вокзале женщина ранила 12 людей. Полиция начала масштабную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau и Bild.

По данным Tagesschau, нападение на людей на вокзале произошло около 18:05 по местному времени (19:05 по киевскому).

Представитель пожарной службы рассказал, что три человека получили ранения, опасные для жизни, трое - тяжелые, еще шесть - легкие.

Преступление, по всей видимости, произошло на платформе у путей 13 и 14 перед стоящим поездом. Федеральная полиция сообщила, что задержала подозреваемого.

Bild пишет, что нападавшей оказалась женщина. Ее мотивы пока неизвестны.

Более подробных деталей инцидента пока нет.

Еще одно нападение в Европе

Напомним, 27 марта в Амстердаме мужчина напал с ножом на нескольких человек.

После этого четверо пострадавших попали в больницу, причем двое из них получили серьезные ранения.

Через некоторое время стало известно, что полиция установила личность нападавшего. Им оказался украинец из Донецкой области.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что Украине известно, что нападавший может иметь украинское гражданство.

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