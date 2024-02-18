Отрасль зеленой энергетики нуждается в полном погашении долгов, - инвестор

"Погасили долги лета 2023 года, но не заплатили более старые долги - 2022 и 2021 годов", - сказал Тинный.

По его словам, причина долгов в энергетике, в частности перед отраслью ВИЭ, это наличие льготных тарифов на электроэнергию для населения без монетизации льгот, чтобы субсидии предоставлялись напрямую и исключительно нуждающимся.

Кроме того, по мнению Тынного, другой проблемой является то, что государство идет на уступки государственным и коммунальным предприятиям, позволяя им не платить за электроэнергию и накапливать долги.

Это все, отмечает представитель УАВЭ, негативно отражается на перспективах развития энергетики Украины, где декларируется необходимость строить большие энергетические мощности вместо более устойчивой к обстрелам распределенной генерации.

Как сообщалось, задолженность Энергоатома по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн.

Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.