Галущенко заявил, что "зеленая" энергетика сделает энергосистему Украины более устойчивой в условиях войны
Опыт Исландии в развитии возобновляемых источников энергии поможет Украине децентрализовать энергосистему, что сделает ее более устойчивой в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко на встрече с делегацией Исландии во главе с премьер-министром страны Катрин Якобсдоттир.
По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве в сфере ветровой и гидроэнергетики, а также в проектах по накоплению энергии.
Министр также добавил, что Украина будет ускорять зеленый переход и замещать поврежденную врагом тепловую генерацию современными безуглеродными технологиями.
"Развитие возобновляемой энергетики позволит нам сделать нашу энергосистему более устойчивой и децентрализованной в условиях войны", - добавил Галущенко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.
Также ранее мы писали, что в Еврокомиссии заявили: децентрализация "зеленой" энергетики является преимуществом для украинской энергосистемы.
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