Галущенко о запасах газа на зиму: ситуация очень сложная

Украина в этом году будет вынуждена импортировать большой объем газа из Европы. Ситуация сложная, но дефицита зимой не ожидается.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой его выступление в парламенте, которой транслирует нардеп Алексей Гончаренко в Youtube.
"Из-за ударов по добыче газа, по хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная... Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа", - сказал он.
По его словам, минимальный объем импортного газа, который будет закачан в хранилища Украины - это 4,6 млрд кубометров. По его словам, на сегодня законтрактовано 2,9 млрд кубометров "именно импортного газа, который будет закачан в хранилища". Эти контракты подтверждены финансово.
В то же время Галущенко заявил, что опасности дефицита газа нет. "Газом мы будем обязательно обеспечены в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона", - сказал он.
Галущенко отметил, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.
По его словам, медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.
На сегодня газ в Европе стоит около 500 долларов за тысячу кубометров. С начала июня стоимость газа выросла почти на 20%. В то же время контракты могли заключаться по старым ценам, когда стоимость была около 400 долларов.
Согласно меморандуму с МВФ, на 2025 год Украина планирует дополнительный импорт газа для внутреннего потребления в объеме до 4 млрд кубометров в рамках базового уровня.
По расчетам НБУ, импорт газа возрастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов. Ожидается, что частично импорт газа будет профинансирован за счет помощи международных партнеров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.