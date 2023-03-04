Галущенко о захвате ЗАЭС: мы были в шаге от катастрофы, как на Фукусиме

"С 10 октября мы переживаем постоянные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. Около 50 процентов всех мощностей по генерации, линии электросетей были поражены россиянами. Они проводили массированные нападения по всей стране - а это от 50 до 100 ракет за одну атаку. В дополнение. , они атаковали нас иранскими дронами, артиллерией, и это случалось каждый день", - сказал Галущенко.

Он отметил, что у энергетических объектов нет ничего общего с полем боя.

"Они атаковали наш народ, они хотели заставить нас страдать, оставить нас без тепла и воды. Это абсолютно нарушает все международные конвенции", - подчеркнул министр.

По его словам, в организацию этих атак на гражданскую инфраструктуру были вовлечены российские профессиональные энергетики, которые помогали военным планировать ракетные нападения. Они указывали, куда следует направлять ракетные удары. Они знали, как и когда энергетики будут ремонтировать поврежденное оборудование, и направляли повторные атаки, чтобы нанести как можно больше вреда и убить как можно больше людей.

"Те, люди, кто это делали, тоже преступники. Важно найти их всех, каждого из них. Они также должны быть привлечены к ответственности за эти преступления против человечества, за это проявление геноцида", - отметил Галущенко.

Он добавил, что особую опасность для Украины и всего человечества несет российский ядерный терроризм. Год назад российские захватчики захватили Запорожскую АЭС. До этого они длительное время вывели из строя средства наблюдения за состоянием Чернобыльской станции, контроль за которой стал недоступным, в том числе для специалистов МАГАТЭ.

"Это террористическое поведение, которому важно дать правовую оценку. Речь не только о российских военных действиях. В городке ЗАЭС представители "Росатома" притесняли нашего персонала, они предприняли несколько попыток переключить станцию. Произошло пять опасных случаев отключения станции от сети. Последний раз, 27 ноября, единственным источником электроэнергии для жизнеобеспечения АЭС был электрогенератор. Мы были в шаге от катастрофы, сравнимой с Фукусимой. Если бы этот генератор был поврежден, мы бы получили ядерный инцидент.Это не только вопрос для Украины, это также является вопросом для мира", - подчеркнул министр.

Он отметил, что именно поэтому столь важно найти путь для их наказания. И речь не только о санкциях.

"То, что они (россияне - ред.) сделали с энергетической инфраструктурой, как от этого страдали люди - все это преступление. Почти 13 миллионов украинцев оставались без электричества. Ни одна страна мира не подвергалась таким атакам. Именно поэтому настолько важно наказать Россию за все то, что она сделала", - добавил Галущенко.