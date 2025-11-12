Галущенко написал заявление об увольнении

Ранее детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили организованную группу, которая действовала в сфере энергетики и выстроила незаконную систему получения прибыли.
Следствие выяснило, что участники схемы заставляли партнеров "Энергоатома" платить неофициальные взносы, чтобы оставаться в перечне поставщиков и избегать задержек с выплатами.
В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через столичный офис, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.
Как сообщили источники РБК-Украина, координировал эти процессы бизнесмен Тимур Миндич - бывший партнер президента Украины Владимира Зеленского. Среди лиц, связанных с деятельностью организации, следствие также упоминает министра юстиции Германа Галущенко и нескольких высокопоставленных чиновников.
11 ноября наблюдательный совет компании провел внеочередное заседание в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. По его итогам премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство решило досрочно прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".