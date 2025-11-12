RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Галущенко написал заявление об увольнении

Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Герман Галущенко уходит в отставку с должности министра юстиции на фоне скандала в энергетической сфере.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Судя по сообщению премьера, Галущенко написал заявление об отставке.

"Министры (энергетики Светлана Гринчук и юстиции Герман Галущенко, - ред.) подали свои заявления (об увольнении, - ред.) в определенный законом способ", - отметила она.

Операция "Мидас"

Ранее детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили организованную группу, которая действовала в сфере энергетики и выстроила незаконную систему получения прибыли.

Следствие выяснило, что участники схемы заставляли партнеров "Энергоатома" платить неофициальные взносы, чтобы оставаться в перечне поставщиков и избегать задержек с выплатами.

В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через столичный офис, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

Как сообщили источники РБК-Украина, координировал эти процессы бизнесмен Тимур Миндич - бывший партнер президента Украины Владимира Зеленского. Среди лиц, связанных с деятельностью организации, следствие также упоминает министра юстиции Германа Галущенко и нескольких высокопоставленных чиновников.

11 ноября наблюдательный совет компании провел внеочередное заседание в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. По его итогам премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство решило досрочно прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

 

12 ноября стало известно, что Галущенко временно отстранили от исполнения обязанностей. Президент подчеркнул, что в рамках очистки отрасли правительство должно рассмотреть вопрос их отставки.

Подробнее о разоблаченной схеме и ее участниках - в материале РБК-Украина.

Герман ГалущенкоЭнергоатомОтставка Кабмина