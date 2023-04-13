Галущенко рассказал, как Украина готовится к возможным новым атакам РФ на энергетику

Министерство энергетики работает над тем, что энергетическая инфраструктура Украины защищена от возможных атак Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире национального телемарафона.