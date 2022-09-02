Галущенко про відключення ЗАЕС: Це не зменщить ядерну загрозу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека", - сказав глава Міненерго.

Галущенко додав, що те, чи видає ЗАЕС енергію в мережу чи не видає, насправді не впливає на питання ядерної безпеки.