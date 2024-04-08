Галущенко о последних ударах РФ по энергетике: последствий намного больше, чем в 2023 году

"До 80% тепловой генерации подверглись атакам. Более половины гидрогенерации и большое количество подстанций", - заявил Галущенко.

Он отметил, что это последние удары стали "самой крупной атакой" на украинскую энергетическую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения россиян.

Галущенко добавил, что "масштаб и последствия этих атак намного больше", чем предыдущих обстрелов зимой 2022-2023 годов, когда по всей стране вводили графики отключений света, а также были проблемы с отоплением и водоснабжением.

"Мы видим, что россияне модифицировали оружие", - рассказал Галущенко, добавив, что россияне используют иранские дроны-камикадзе и ракеты, которые наносят большой урон за атаку.