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Галущенко звинуватив МАГАТЕ в спробі легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що організація не просто заграє з Росією, а "грає на чужому полі". За його словами, робиться спроба легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС.

Про це Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо є наміри відвідати Запорізьку станцію до повернення Україною контролю над нею, то це не загравання - це гра на чужому полі - на російському полі. Для мене це виглядає спробою легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС", - сказав він.

За його словами, Україна наполягає на тому, що перший і основний елемент ядерної безпеки - це вихід російських військових з наших ядерних об'єктів. "Не можна говорити про ядерну безпеку, поки там знаходяться окупаційні російські війська. Питання в тому, що тільки Україна, а ніяк не російські військові, може виступати гарантом ядерної безпеки на своїх ядерних об'єктах", - заявив Галущенко.

Міністр нагадав, що те, як захоплювали Запорізьку станцію - це був "ядерний тероризм у всій красі".

"Вони стріляли з танків і мінометів. Потім на станції збирали снаряди, які не розірвалися. Їх зібрали, винесли за периметр станції і під навчальним корпусом підірвали, що теж маразм з точки зору ядерної безпеки. Та й взагалі, знаходження танка на атомній станції, снаряди... Там може бути все що завгодно - може щось вибухнути", - сказав він.

Міністр вважає, що це просто абсурд говорити про ядерну безпеку або якусь аполітичність в такій ситуації. "Не може бути ядерної безпеки, коли снаряди знаходяться близько ядерних реакторів!"- додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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