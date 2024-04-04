Галущенко назвал наиболее пострадавшие от российских ударов сектора энергетики

По его словам, можно констатировать потребности в высоковольтном оборудовании, автотрансформаторах, оборудовании для проведения ремонтов.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию, однако враг продолжает атаки, в том числе на подстанции", - сказал Галущенко во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Бринк отметила, что Соединенные Штаты готовы помогать в восстановлении энергосектора и подготовке к следующему отопительному сезону.

Отдельно на встрече обсуждались вопросы сотрудничества по усилению физической защиты энергообъектов.

Также стороны обсудили меры по децентрализации генерации к началу следующего отопительного сезона, а именно, потребности в установлении дополнительных мощностей распределенной генерации.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели российская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.

Россия использует новую тактику для ударов по энергетике. Москва начала более тщательно и "изобретательно" планировать атаки. Россияне снизили интервал между ударами и комбинируют различные средства поражения в залпе. Сначала идет "рой" "шахедов", далее - Х-101, ракеты С-300 и значительная часть баллистических и сверхзвуковых ракет - "Искандеров-М", Х-22 и "Кинжалов". Кроме того, атаки проводятся в ночное время, что, с одной стороны, должно усложнить фиксацию воздушных целей нашим подразделениям ПВО, с другой – посеять психологическое и физическое истощение среди гражданского населения.