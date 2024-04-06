Галущенко назвал цель ударов РФ по энергетике в Украине

"На самом деле, мы ожидали ударов по энергосистеме. Но масштаб того удара 22 марта, он в разы больше, если сравнивать все предыдущие удары. Это самый масштабный удар по энергетике с начала войны", - пояснил министр.

Он отметил, что россияне не остановились, а продолжали атаковать Украину постоянно, однако ранее, по словам министра, они действовали более локально.

"Они не останавливались. Они зимой постоянно атаковали энергетику, но били более локально, выбирая определенные регионы, чтобы оставить их без света. Сегодня они просто масштабировали эти атаки на все государство, чтобы достичь тотального блэкаута", - подчеркнул Галущенко.