Галущенко: Франция предоставила 31 груз помощи для украинских энергетиков

В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Гаэлем Весьером чиновник поблагодарил Париж за поддержку энергетического сектора Украины, в частности во время прошлого отопительного сезона.

Он указал, что из Франции в нашу страну поступил 31 груз гуманитарной помощи общим весом около 240 тонн, включающий 141 генератор и другое необходимое энергетическое оборудование.

Также глава Минэнерго Украины рассказал, что в рамках подготовки к отопительному сезону продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах, принимаются меры по наращиванию мощностей генерации, а также усиливается физическая защита энергообъектов.

Как подчеркнул Галущенко, важную роль для балансировки и гибкости системы зимой будет играть распределенная генерация, поэтому Украина "принимает меры по децентрализации генерации электроэнергии за счет увеличения мощностей ВИЭ и газовых турбин".

Он заявил, что энергетическая стратегия Украины до 2050 года определяет приоритетное развитие атомной генерации, ВИЭ и безуглеродных технологий, которые будут воплощаться в процессе восстановления и восстановления энергосектора.

"И Украина заинтересована в углублении сотрудничества с Францией в соответствующих сферах", - сказал министр.

В этом контексте Галущенко указал на сходство украинской и французской энергетических систем, что "открывает дополнительные возможности для сотрудничества, в частности, в вопросах проведения экспертной оценки".

Атаки РФ на украинские энергообъекты

Напомним, прошлой осенью и зимой российские захватчики регулярно проводили массированные ракетные удары по Украине, при этом главной целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за таких обстрелов энергетика Украины была значительно повреждена. Власти применяли графики плановых отключений света.

Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Украина может пройти очередную зиму без отключений в случае отсутствия новых серьезных повреждений энергосистемы.

Добавим, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Германия выделит 21 миллион долларов для того, чтобы помочь нашей стране подготовить энергосистему к возможным обстрелам со стороны россиян зимой.