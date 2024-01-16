Галущенко об энергосекторе Украины: Мы выстоим этой зимой

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил в достаточном количестве запасов топлива для прохождения зимнего периода. А благодаря усилению защиты энергообъектов не ожидаются значительные повреждения энергосистемы из-за российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Украины .

Чиновник в ходе онлайн-встречи Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины рассказал о ситуации с энергетикой и проинформировал о потребностях пополнения резервов на случай повторения массированных атак оккупантов.

"У нас достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива. И это дает нам уверенность сказать, что мы прошли половину зимы и выстоим до ее конца", - подчеркнул он.

Как пояснил Галущенко, этого удалось добиться, в частности, благодаря "самой масштабной ремонтной кампании" на энергообъектах.

Министр выразил благодарность партнерам за оказанную помощь и отметил, что "на сегодняшний день система стабильна, в частности благодаря вам, вашей поддержке и нашим совместным усилиям".

При этом Галущенко обратил внимание, что российские захватчики продолжают атаковать энергетические объекты, генерацию на прифронтовых территориях. Однако эффективная система ПВО и меры по усилению физической защиты энергообъектов "не позволяют россиянам нанести весомые повреждения энергосистеме в целом".

Прогноз по энергетике на зиму

По обновленному прогнозу Национального банка Украины, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Как ранее заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

Добавим, что по данным разведки, противник продолжает регулярно проводить космическую съемку энергетических объектов Украины, поэтому угроза для них сохраняется.

Напомним, плановые отключения электроэнергии в Украине этой зимой пока не применялись. Однако, как заявил глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в случае массированных ракетных атак и значительных повреждений инфраструктуры к ним могут вернуться.