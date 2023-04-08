Тормозят на каждом участке. Эксперты указали на слабое место оккупантов

Проблемы в армии РФ

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии изданию отметил, что такие планы россиян в очередной раз доказывают тот факт, что у войск РФ есть проблемы.

"Я не могу эту информацию (о формировании отрядов "Шторм Z" - ред.) ни опровергнуть, ни подтвердить. Однако я могу сказать следующее: у российской армии вообще большие проблемы с боевыми действиями в городах", - отметил Коваленко.

Во-первых, как акцентировал эксперт, оккупанты не обладают достаточно профессионально именно искусством ведения боевых действий в городах. Оно у них отсутствует тактически и стратегически.

"Во-вторых, у меня вызывает скепсис этот "Шторм Z". Потому что "Шторм" - это подразделения, которые формируются в российских оккупационных войсках еще с 2022 года. Но эти подразделения являются неполноценными батальоно-тактическими группами. После того как у россиян начали появляться проблемы с личным составом, техникой, штатной комплектацией этой техники у каждого подразделения, так они начали формировать эти подразделения "Шторм", - напомнил Коваленко.

Он пояснил, что эти подразделения были похожи на батальоно-тактическую группу, но при этом не имели достаточного количества техники, были ограничены. То есть, это несколько видоизмененные БТГ с учетом проблем, которые возникали в российской армии. Их использовали для штурмовых действий с ограниченным ресурсом в полевых условиях.

Для городских боев нужны навыки

"Поэтому то, что их сейчас как-то связывают именно с акцентом на городские бои - не исключаю, но это все же вызывает сомнения. Объясню почему. Для этого в первую очередь нужны соответствующие навыки", - обращает внимание Коваленко.

Однако он отметил, что этих навыков в новосформированных отрядах не будет, если им отведут на обучение 2-3 недели или даже месяц - это все равно не даст нужные умения для ведения боев в городских условиях.

"То, что они пытаются решать проблему с боями в городских условиях, - это правда. Именно поэтому они тормозят на каждом участке, где есть населенный пункт. Даже сейчас в Бахмуте мы видим как россияне медленно продвигаются в городских условиях, поскольку им не хватает именно опыта", - подчеркнул Коваленко.

"России нужны хоть какие-то результаты"

В свою очередь военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии изданию не исключил, что россияне могут прибегнуть к тактике формирования этих спецотрядов. Но он призвал дождаться верификации информации о том, что враг действительно готовит так называемые "Шторм Z".

"Аналитики института изучения войны ссылаются на неназванного офицера запаса Украины, он выступает первоисточником. Насколько верифицирована информация и насколько этот офицер проинформирован о создании такого типа подразделений не ясно. Не является ли это случайно информационным вбросом...", - сказал Селезнев.

По словам эксперта, если вообще смотреть на тенденцию, то у российской армии есть опыт применения штурмовых отрядов.

"В частности, наемники ЧВК "Вагнера", которые выступали и выступают в качестве пушечного мяса. Фактически они гибнут в первом бою", - отметил Селезнев.

Эксперт объясняет, эта тактика сокрушительна для "вагнеровцев". Так же и для свежемобилизованных или заключенных, используемых как "расходный материал".

"Вероятно, что такая тактика (формирование спецотрядов "Шторм Z" для уличных боев - ред.) может прорабатываться. России нужны какие-то результаты", - отметил Селезнев.

Предыстория

Напомним, в недавнем отчете американского Института изучения войны (ISW) была обнародована информация о том, что российское военное командование создает специализированные ротные отряды Шторм-Z для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов.

Аналитики ссылаются на данные неназванного украинского офицера запаса и называют его "надежным источником".

Сообщается, что Россия формирует спецподразделения "Шторм Z" из новоизбранных резервистов. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем "комбинируют" с уже существующими полками и бригадами.

В ISW предположили, что эти отряды могут быть задействованы вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Однако их эффективность ставится под сомнение, поскольку они проходят лишь 10-15 дней ускоренной подготовки.

Поэтому аналитики пришли к выводу, что этого времени будет слишком мало для оккупантов, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи, в частности, в городских застройках.

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