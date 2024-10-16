Тормоза в авто: как самому проверить колодки

Деталь, непосредственно затормаживающая автомобиль при нажатии педали, одновременно является чаще всего заменяемой среди всех остальных. Конструкторы придумали не один способ для упрощения контроля тормозных колодок, но наиболее подлинным остается визуальный осмотр. Как это сделать без затрат на услуги СТО?

Относительно быстрый износ тормозных колодок заложен в самую сущность их работы. Колодки трутся о тормозной диск (о барабанном типе мы сегодня не говорим) – и их фрикционные накладки стачивают о металлическую поверхность диска. Когда накладка стирается почти до стального основания колодки, всю деталь нужно заменять, иначе случится непредвиденный конструкторами форс-мажор: металл (основа колодки) начнет тереться по металлу (диску) и об адекватном торможении придется забыть.

Как узнать состояние тормозных колодок

Колодки изнашиваются "по-своему" у каждого водителя, потому что здесь многое зависит от манеры управления и режима эксплуатации машины. То есть, к сожалению, единой цифры пробега колодок ни один эксперт не назовет, тем более что и качество и свойства выбранных деталей бывают разные. Следовательно, есть несколько способов, как правильно проверить тормозные колодки – чтобы не остаться без тормозов неожиданно.

Индикаторы колодок. В авто более или менее высокого класса есть устройства, которые подают водителю сигнал о том, что тормозные колодки нужно менять. Простейшие индикаторы – звуковые, фактически это металлические пластины, которые при уменьшении толщины фрикционных накладок до определенного уровня начинают доставать диски при торможении, издавая при этом неприятный скрип. Правда, неопытному водителю этот звук важно не спутать с обычным писком колодок, означающим неудачное сочетание материалов колодок и диска. Более дорогие автомобили имеют индикатор в виде лампочки и текстового сообщения на щитке приборов. В их колодках есть встроенный датчик, и он при критическом износе колодок зажигает ту же тревожную лампочку и выдает соответствующий текст.

Скрежет. Нерадивый водитель бюджетного авто узнает о конце своих колодок за неприятным скрежетом, сопровождающим каждое торможение. В отличие от "обычного" писка колодок этот звук более груб, может сопровождаться мелкими вибрациями, а эффективность торможения стремится к нулю.

Обзор. Состояние колодок надежнее всего оценить осмотром. Для этого нужно вывешивать машину и демонтировать колеса, но обычно разбирать ничего не надо. Во время инспекции следует рассмотреть толщину обеих колодок на каждом колесе, поскольку часто бывает, что одна колодка изнашивается быстрее. Причина – в подклинивании одной из колодок на ее направляющих (они бывают разной конструкции). Понятно, что вместе с колодками есть смысл осмотреть и состояние этих направляющих – наличие коррозии, продуктов износа накладок, грязи. Естественно, что направляющий аппарат нужно очистить.

Заодно нужно осмотреть и тормозные диски. Обычно автопроизводитель нормирует их толщину, но запущенную проблему можно обнаружить и без инструмента: высокий (более 1,0 – 1,5 мм) буртик по краю, грубые борозды, трещины на плоскости диска. Буртик и борозды иногда можно убрать проточкой (если есть запас по толщине), а диск с трещинами нужно немедленно заменить.

Кратко

Чтобы не заглядывать в колесные механизмы ежемесячно, нужно иметь представление о том, как часто изнашиваются колодки на вашей машине. Поэтому желательно вести импровизированный бортжурнал автомобиля, где отмечать, при каком пробеге производится замена расходных деталей ходовой. Если очень грубо, рядовому украинскому водителю комплекта колодок передних дисковых тормозов хватает на 15 – 30 тыс. км. Соответственно, первую их инспекцию нужно производить примерно через 10-15 тыс. км пробега после замены.